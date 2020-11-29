В первое воскресенье Адвента в Риге зажгут рождественские елки
Foto: DELFI

Сегодня, в первое воскресенье Адвента, в Риге зажгут главные рождественские елки столицы, а в центрах культуры и церквях пройдут концерты, сообщила представитель по общественным связям департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.

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Из-за действующего в стране чрезвычайного положения зажжение елок не будет сопровождаться публичными мероприятиями, а концерты можно будет посмотреть онлайн.

В воскресенье, 29 ноября, будут зажжены елки на Домской и Ратушной площадях, а 2 декабря - на набережной 11 ноября.

Елочки и светящиеся гирлянды будут украшать столицу в ожидании Рождества также на других площадях и улицах.

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LETA

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LETA

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