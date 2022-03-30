В первой половине апреля в Латвии не ожидается теплой погоды
Foto: F64

Апрель в Латвии начнется с прохладной и сухой погоды. В первой половине месяца температура воздуха будет повышаться медленно, временами ожидаются дождь, снег и град, прогнозируют синоптики.

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В конце этой недели будет преимущественно сухая и солнечная погода с холодным северным ветром. Минимальная температура воздуха ночью составит от -1 градуса на побережье до -10 градусов в Видземе, а днем не превысит +2…+7 градусов.

На следующей неделе увеличится влияние циклонов, поэтому временами ожидаются осадки. Температура воздуха ночью составит +2…-3 градуса, а днем не превысит +2…+7 градусов.

В соответствии с данными Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в начале месяца в Латвии ожидается холодная погода, когда среднесуточная температура будет на несколько градусов ниже нормы. В конце месяца температура будет соответствовать климатической норме.

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