В первой половине марта будет в основном солнечно, с периодическим похолоданием

В эти выходные и на следующей неделе в Латвии сохранится преимущественно сухая погода, но температура воздуха будет ниже, прогнозируют синоптики.

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Небо лишь периодически будет закрыто тучами, в отдельные дни пройдут кратковременные осадки. Ветер от слабого до умеренно сильного часто будет дуть с севера.

Из-за облачности температура воздуха в ночь на четверг и пятницу на большей части территории страны не опустится ниже 0…-5 градусов, последующие ночи могут быть более холодными, а на следующей неделе в восточных регионах столбик термометра может опуститься до -15 градусов.

Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит от -1 до +6 градусов, а в отдельные дни на следующей неделе мороз может держаться круглосуточно.

Уровень воды в реках продолжит падать, а на отдельных участках может подняться из-за ледообразования.