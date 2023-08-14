В первом полугодии в Латвии родились 7051 детей. Это почти на 15% меньше, чем в тот же период 2022 года

За первые шесть месяцев этого года в Латвии был зарегистрирован 7051 новорожденный, что на 14,9%, или 1235 меньше, чем за соответствующий период 2022 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

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В первом полугодии в Латвии зарегистрировано 3608 новорожденных мальчиков, что на 626 меньше, чем за соответствующий период 2022 года, и 3443 девочки, что на 609 меньше.

В июне в Латвии был зарегистрирован 1281 новорожденный, что на 14,3% меньше, чем за соответствующий месяц прошлого года, в том числе 642 мальчика и 639 девочек.

Умер в первом полугодии 2023 года 14 291 человек, что на 10,2% или 1627 меньше, чем в первом полугодии 2022 года (15 918 человек).

Таким образом, количество умерших в первом полугодии текущего года превысило количество родившихся на 7240, а количество умерших за соответствующий период прошлого года, по уточненным данным, превысило количество родившихся на 7632.

За первые шесть месяцев 2023 года в Латвии было зарегистрировано 4157 браков, что на 1,4% или 61 брак меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В этом году на 1 июля, согласно предварительным данным, население Латвии составляло 1,883 млн человек.

Как сообщалось, в 2022 году в Латвии был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за последние 100 лет. В прошлом году в Латвии родилось 15 954 детей, что на 8,4% или 1466 новорожденных меньше, чем в 2021 году.