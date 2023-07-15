В первом призыве Службы государственной обороны нет ни одной женщины

В первом добровольном призыве на Службу государственной обороны (СГО) служить будут только мужчины. Ни одна из подавших заявки 11 девушек службу не начнет, рассказал в программе "Rīta panorāma" Латвийского телевидения (ЛТВ) начальник центра рекрутирования и отбора Национальных вооруженных сил майор Рихард Розенбаумс.

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Две молодые женщины, подавшие заявки на добровольную службу, решили пойти в профессиональную армию, а остальным было отказано по состоянию здоровья или другим причинам.

В первом призыве СГО добровольно подали заявку на военную службу 488 граждан Латвии, а начали службу с 1 июля 254 молодых человека.

Розенбаумс рассказал, что в первые недели молодые люди знакомятся со службой, устраиваются в воинской части в Адажи. Из разговоров с ними можно сделать вывод, что идти в армию их побудило желание получить новые знания, которые могут пригодиться не только в кризисной ситуации, но и в повседневной жизни, а некоторые хотят понять, стоит ли в будущем идти на профессиональную военную службу.

Сейчас ведется прием заявок на второй призыв, который начнет службу с 1 января. Планируется призвать 120 человек. Розенбаумс сказал, что до Праздника песни желающих было немного, но на этой неделе запись активизировалась.

Если до 15 июля не наберется достаточного количества добровольцев, отбор будет проходить по случайному принципу.

С 1 января служба в армии станет обязательной. Преимущественно будут призываться молодые люди 18-19 лет, хотя возраст службы в армии составляет до 27 лет. Получение высшего образования не отменяет призыва граждан в армию.