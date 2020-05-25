В первую очередь к врачам попадут пациенты, чьи визиты были отменены из-за пандемии
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Приоритет в получении медицинских услуг будет у тех, чья запись была отменена из-за Covid-19, сообщает LETA. Министерство здравоохранения ожидает, что в медучреждениях будут очереди.

Директор департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Санта Ливиня напомнила, что с 3 июня возобновляется оказание всех медицинских услуг. Сейчас ведомство работает над рекомендациями для медучреждений. Их надо будет соблюдать и после снятия общих ограничений.

Ранее крупные больницы сообщили, что в первую очередь будут записывать на новые приемы пациентов, которые остались без медуслуг из-за ограничений.

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