В первую очередь к врачам попадут пациенты, чьи визиты были отменены из-за пандемии

Приоритет в получении медицинских услуг будет у тех, чья запись была отменена из-за Covid-19, сообщает LETA. Министерство здравоохранения ожидает, что в медучреждениях будут очереди.

Директор департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Санта Ливиня напомнила, что с 3 июня возобновляется оказание всех медицинских услуг. Сейчас ведомство работает над рекомендациями для медучреждений. Их надо будет соблюдать и после снятия общих ограничений.

Ранее крупные больницы сообщили, что в первую очередь будут записывать на новые приемы пациентов, которые остались без медуслуг из-за ограничений.