В первые часы этого года в Рижском роддоме появились на свет два мальчика, сообщила агентству LЕТА представитель роддома Байба Аузане.

По ее словам, первый мальчик родился в 1:23, а второй — около 9 часов утра.

В течение двух предыдущих лет первыми в новом году в Рижском роддоме появлялись на свет мальчики. Согласно расхожей примете, если в новом году первой рождается девочка, год будет спокойным, а если мальчик — бурным и полным разногласий.

Вчера, 31 декабря, в Рижском роддоме появились на свет 13 детей — шесть мальчиков и семь девочек, в том числе двойняшки — мальчик и девочка.

Согласно статистике, в Рижском роддоме рождается третья часть всех детей в Латвии.