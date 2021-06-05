В первый час выборов самоуправлений проголосовало 0,6% избирателей

В первый час выборов самоуправлений к 8 часам утра проголосовало 5 843 избирателя или 0,61% имеющих право голоса жителей, свидетельствует информация, размещенная на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Наибольшая активность в первый час выборов была в Латгале, где сегодня утром проголосовали 0,65% избирателей, имеющих право голоса, или 1149 жителей.

В то же время в Видземе в первый час дня выборов проголосовали 0,63%, или 2487 имеющих право голоса избирателей, в Земгале — 0,56%, или 1181 избиратель, а в Курземе — 0,56%, или 1026 имеющих право голоса избирателей.

Среди крупных городов самыми активными в первый час голосования были жители Резекне, где проголосовали 0,77% избирателей. Далее по активности следует Вентспилс - 0,69%, Елгава и Даугавпилс - 0,51%, Лиепая - 0,39%.

Всего в выборах самоуправлений могут принять участие 964 339 жителей Латвии.

Как сообщалось ранее, сегодня в Латвии проходят выборы самоуправлений, в ходе которых будут избраны местные органы власти 34 краев и шести городов государственного значения.

Жители латвийских регионов изберут в местные органы власти 664 депутата, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Выборы пройдут в 40 избирательных округах.

Избирательные участки открыты с 7:00 до 20:00. Избиратели могут голосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа.

В Риге выборы не состоятся, так как столичная дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году. Также выборы не состоятся в Резекненском крае, где они приостановлены в связи с решением Конституционного суда, признавшим не соответствующим Конституции присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю.

Чтобы снизить риск распространения Covid-19, избиратели на избирательных участках должны соблюдать эпидемиологические меры безопасности: соблюдать дистанцию в два метра, дезинфицировать руки, использовать маску и пользоваться личной ручкой. Избиратели также могут получить одноразовую маску для лица и ручку на избирательном участке. При предъявлении паспорта или удостоверения личности сотруднику избирательного участка избиратель должен на короткое время открыть лицо.