В первый день августа – оранжевое предупреждение, на неделе вернется 30-градусная жара

В понедельник, 1 августа, во многих местах в центральной и восточной частях Латвии продолжится дождь. В целом на этой неделе по всей стране будет солнечно и очень тепло, а в четверг и пятницу температура прогреется до +30 градусов, прогнозируют синоптики.

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1 августа наибольшее количество осадков будет в Видземе, местами в Латгале пройдут сильные дожди. Действует объявленный Центром окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии оранжевое предупреждение об очень сильном дожде.

Местами в Курземе и Латгале выглянет солнце. В Курземе осадков не ожидается. Будет дуть слабый и умеренный ветер переменных направлений. Максимальная температура воздуха составит +17...+22 градуса.

В Риге ожидается облачная и преимущественно дождливая погода, утром сильный дождь, в связи с чем действует желтое предупреждение. Температура воздуха не превысит +20 градусов.

Погоду определяет циклон.

В ближайшие дни ожидается преимущественно небольшая облачность, местами возможен дождь. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, который перейдет в южный ветер и станет теплее. Во вторник воздух прогреется до +20..+25 градусов, в пятницу — уже до +26..+31 градуса.

В конце недели с запада ожидается холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременный дождь, местами возможны сильные грозовые ливни. Западный ветер принесет прохладу, и в воскресенье температура, вероятно, не превысит +18..+22 градуса.