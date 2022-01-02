В первый день года подтверждено 180 новых случаев Covid-19, скончались два человека

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 180 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти двух пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки снизился с 534,8 до 522 случаев.

Из выявленных вчера зараженных коронавирусной инфекцией 86 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 94 человека были вакцинированы.

Оба скончавшихся пациента были привиты от Covid-19.

Вчера сделано 3128 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 277 021 жителя Латвии, 4579 пациентов с коронавирусом скончались.