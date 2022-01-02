В первый день года подтверждено 180 новых случаев Covid-19, скончались два человека
Foto: LETA

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 180 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти двух пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки снизился с 534,8 до 522 случаев.

Из выявленных вчера зараженных коронавирусной инфекцией 86 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 94 человека были вакцинированы.

Оба скончавшихся пациента были привиты от Covid-19.

Вчера сделано 3128 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 277 021 жителя Латвии, 4579 пациентов с коронавирусом скончались.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов