В первый день лета на востоке страны воздух прогреется до +21 градуса
Foto: LETA

В среду, 1 июня, температура воздуха в Латвии составит от +13…+15 градусов в Курземе до +21 градуса на востоке страны, прогнозируют синоптики.

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Ночь на среду преимущественно пройдет без осадков и с небольшой облачностью, будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха понизится до +4…+9 градусов.

В течение дня небо будет облачным, в западной и центральной части страны пойдет дождь, местами возможна гроза.

Будет дуть слабый и умеренный восточный и южный ветер, порывами до 16 метров в секунду.

В Риге ночью будет малооблачно, днем пасмурно, во второй половине дня и вечером пройдут дожди. Будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, а в середине дня составит +19 градусов.

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