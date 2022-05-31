В первый день лета на востоке страны воздух прогреется до +21 градуса

В среду, 1 июня, температура воздуха в Латвии составит от +13…+15 градусов в Курземе до +21 градуса на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ночь на среду преимущественно пройдет без осадков и с небольшой облачностью, будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха понизится до +4…+9 градусов.

В течение дня небо будет облачным, в западной и центральной части страны пойдет дождь, местами возможна гроза.

Будет дуть слабый и умеренный восточный и южный ветер, порывами до 16 метров в секунду.

В Риге ночью будет малооблачно, днем пасмурно, во второй половине дня и вечером пройдут дожди. Будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, а в середине дня составит +19 градусов.