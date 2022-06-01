В первый день лета — переменная облачность

Утром в среду, 1 июня, облака в Латвии частично закрывают небо, значительных осадков нет, сообщают метеорологи.

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Дует слабый юго-восточный ветер.

Температура воздуха уже повышается; минимальная температура ночью была +5..+9 градусов, в столице около +10 градусов.

В Риге переменная облачность, слабый юго-восточный ветер, температура воздуха вскоре после восхода солнца составила +9..+11 градусов.

Максимальная температура воздуха в сети наблюдений Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии во вторник вечером составила от +10,7 градусов в Вентспилсе до +18,0 градусов в Даугавпилсе.