В первый день лета — переменная облачность

Утром в среду, 1 июня, облака в Латвии частично закрывают небо, значительных осадков нет, сообщают метеорологи.
Дует слабый юго-восточный ветер.
Температура воздуха уже повышается; минимальная температура ночью была +5..+9 градусов, в столице около +10 градусов.
В Риге переменная облачность, слабый юго-восточный ветер, температура воздуха вскоре после восхода солнца составила +9..+11 градусов.
Максимальная температура воздуха в сети наблюдений Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии во вторник вечером составила от +10,7 градусов в Вентспилсе до +18,0 градусов в Даугавпилсе.