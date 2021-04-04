В первый день массовой вакцинации привито более 2800 человек
Foto: F64

В первый день работы центров массовой вакцинации от Covid-19 привито более 2800 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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После уточнения поступающих из центров вакцинации данных количество привитых может еще увеличиться.

Первую дозу вакцины вчера получили 2803 человека, вторую — 63. В целом вчера привито 2866 человек.

С начала вакцинации в Латвии вакцины от Covid-19 получили 146 752 человека, в том числе первую дозу — 121 868 человек, что составляет 6,43% населения страны.

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LETA

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LETA

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