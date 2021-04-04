В первый день массовой вакцинации привито более 2800 человек

В первый день работы центров массовой вакцинации от Covid-19 привито более 2800 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

После уточнения поступающих из центров вакцинации данных количество привитых может еще увеличиться.

Первую дозу вакцины вчера получили 2803 человека, вторую — 63. В целом вчера привито 2866 человек.

С начала вакцинации в Латвии вакцины от Covid-19 получили 146 752 человека, в том числе первую дозу — 121 868 человек, что составляет 6,43% населения страны.