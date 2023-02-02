В первый день подачи заявок на экзамен по латышскому языку записались около 200 граждан России

В среду, 1 февраля, начался прием заявок на проверку владения латышским языком у граждан России, которым необходимо сдать экзамен, чтобы продлить вид на жительство в Латвии. В первый день было подано около 200 заявок, сообщила Delfi специалист по общественным отношениям Административного отдела Государственного центра содержания образования (VISC) Лиене Берзиня.

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Она отметила, что эта цифра еще может меняться, поскольку не обобщена вся информация за день.

Берзиня напомнила, что желающие могут зарегистрироваться в электронном виде, по почте и лично — по адресу улица Стругу, 4 в Риге.

Из общего числа граждан РФ, зарегистрировавшихся на сдачу экзамена в среду, на регистрацию лично пришла примерно треть. Потоки граждан РФ и обычных тестируемых разделены.

По словам Берзини, не нужно было стоять в очереди, чтобы записаться лично. Возможно, кому-то лишь пришлось немного подождать, пока обслужат предыдущего человека.

Некоторые граждане Российской Федерации хотели зарегистрироваться на проверку в Риге, на улице Вальню 2. По этому адресу находится Министерство образования и науки, и обычно именно в подведомственном ему VISC подают заявки на такой экзамен. Чтобы граждане РФ не запутались, что для них адрес иной, VISC уже подготовил всю необходимую информацию, наглядные материалы, карту с реальным местом регистрации и другими вспомогательными материалами, чтобы все желающие могли подать заявку.

Специалисты VISC заметили, что люди очень понимающие, они продолжают укреплять свои языковые навыки во время регистрации — подавая заявки и отвечая на вопросы на латышском языке.

Берзиня сообщила, что центр, со своей стороны, приглашает всех желающих ознакомиться с программой тестирования на знание национального языка и попробовать различные учебные задания, чтобы убедиться, что знаний достаточно для уровня А2. Это определенно поможет снизить уровень стресса в момент прохождения теста.

На вопрос, почему информация о языковом тесте на сайте VISC недоступна на английском языке, Берзиня ответила, что VISC не получал от тестируемых информацию о том, что у них возникнут проблемы с восприятием информации на латышском языке.

VISC ответственно выступает за то, чтобы языком общения в Латвии был государственный язык, и при необходимости в сотрудничестве с другими учреждениями, различными общественными организациями помогает с разъяснениями людям, прибывшим в Латвию совсем недавно — например, украинским беженцам.

Как уже сообщалась, подача заявок на экзамен по госязыку, который необходимо сдать для перерегистраци постоянного вида на жительство, проходит с 1 февраля по 24 марта.

Сами экзамены с 11 апреля по 31 июля будут проходить в трех городах — в Риге, Даугавпилсе и Лиепае.

Чтобы записаться на экзамен, необходимо подать заявку, заполнив форму заявки, доступную на сайте VISC. Файл доступен для скачивания на сайте VISC.

В заявлении не обязательно указывать конкретный адрес и время проведения теста, но при желании абитуриент может указать город, где он хочет его сдать — Лиепая, Рига или Даугавпилс.

Заявитель может подать заявление письмом, отправив его по почте и направив его в VISC, отдел проверки знаний государственного языка, улица Valņu 2, Rīga, LV-1050. В центре указано, что штемпель должен быть проставлен не позднее, чем за 10 рабочих дней до 24 марта 2023 года.

Также возможно подать заявление в виде электронного документа, подписанного надежной электронной подписью. Официальный электронный адрес VISC: visc@visc.gov.lv.

Можно подать заявление лично, но о визите надо договариваться заранее по телефону. Для подачи заявки необходимо позвонить по номеру телефона в городе, где вы хотите сдать тест:

Рига — 63771891

Даугавпилс — 63771892

Лиепая — 63771893.

Затем должны быть согласованы время и место визита, и потенциально экзаменуемый должен прибыть лично в назначенное время. Прежде чем приехать лично, он должен заполнить анкету.

С 27 марта на сайте VISC появится информация о конкретном времени и месте проведения проверки, которую экзаменуемый может найти на сайте по уникальному коду.

VISC отмечает, что если заявитель не может найти информацию на сайте VISC, он может позвонить по телефону 67281232; 67814480; 60001613.

24 сентября прошлого года вступили в силу несколько поправок к Закону об иммиграции, обязывающие граждан России с постоянным видом на жительство в Латвии, пройти до 1 сентября 2023 года перерегистрацию. Чтобы продлить вид на жительство, гражданин РФ должен предоставить свидетельство о владении госязыком на категорию минимум А2 и справку о регулярных доходах.