В первый день после запуска сайта manavakcina.lv на вакцинацию от Covid-19 записались более 16 тыс человек

В первый день после запуска сайта manavakcina.lv более 16 000 человек записались на вакцинацию от Covid-19 на этой платформе, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс у себя в Twitter.

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Как уже сообщалось, ранняя запись на вакцинацию от Covid-19 на сайте www.manavakcina.lv началась в пятницу утром, 5 февраля. Наплыв посетителей оказался столь большим, что оперативно оформить запись не получилось — посетителей сайта встречало извещение о том, что им нужно ждать в "виртуальной очереди", причем рассчитанное время ожидания, согласно отзывам пользователей, иногда достигало 5000 минут.

Минздрав сообщает, что сегодня после 15 часов работа на сайте manavakcina.lv была восстановлена и стабилизировалась.

Павлютс признал, что в первой половине дня были "определенные трудности" с блоком аутентификации Latvija.lv, но попросил набраться терпения, потому что "нет причин беспокоиться" о том, что момент для регистрации будет упущен. Политик попросил пользователей рассмотреть возможность подачи заявки в конце февраля, а не "толпой" в первые дни.

Министр напомнил, что заявки будут рассматриваться одинаково, в произвольном порядке, в течение одного календарного месяца, вне зависимости от срока регистрации. Первыми вакцины получат представители приоритетных групп — врачи, клиенты и сотрудники центров социальной помощи, люди старше 60 лет, те, у кого имеются хронические заболевания.

По сообщению Павлютса, в первые часы после запуска сайта manavakcina.lv заявку на вакцинацию от Covid-19 подали примерно 3500 человек. В общей сложности за первый день заявку подали более 16 тысяч человек.