В первый день работы Единый центр поддержки для жителей Украины не справился с наплывом беженцев

Открытый в понедельник в Доме конгрессов в Риге центр поддержки для населения Украины не смог справиться с наплывом беженцев, выяснило агентство LЕТА.

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Вчера услуги были оказаны менее 300 раз, а в очередь на их получение было выдано примерно 700 номеров.

В результате люди, пришедшие на открытие центра к 9 утра, простояли в очереди целый день, однако даже дождавшимся своей очереди не было предложено того, что обещали организаторы открытия центра.

По словам женщины, приехавшей в Латвию несколько дней назад и поселившейся у родственников, она не получила ни проездного билета на рижский общественный транспорт, ни средств на проживание, ни продуктового набора. Кроме того, так как ее очередь подошла в конце дня, она также не успела получить визу.

Женщина провела целый день в Доме конгрессов без возможности поесть.

Агентству LЕТА в самоуправлении также подтвердили, что необходимая помощь не была оказана целиком из-за отсутствия нормативных актов.

Беженцы получили возможность зарегистрироваться, заполнить заявление на получение визы, сфотографироваться на визу. Также можно было узнать необходимую информацию, связанную с возможностями обучения для детей, записать ребенка в очередь в детский сад, а также выяснить, какие есть возможности для трудоустройства.

В самоуправлении подчеркнули, что уже во вторник планируется увеличить пропускную способность центра поддержки за счет привлечения большего количества муниципальных служащих и волонтеров, а также искать решения по обеспечению людей питанием.

Как пояснил пресс-секретарь мэра Риги Алексис Золднерс, проездные билеты на общественный транспорт будут выдаваться после соответствующего решения думы, которое будет принято как можно скорее.

Вчера некоторым беженцам также были выданы продуктовые наборы после того, как после разговора с человеком была выявлена необходимость в этом.

Золднерс подчеркнул, что кризисное пособие беженцы получат после того, как будут оформлены и обработаны необходимые документы. Люди, у которых есть банковские счета, смогут получить их перечислением на указанный счет, а остальным пособие выплатят наличными деньгами.

Получить гарантированный минимальный доход можно будет после обращения в Социальную службу.

По словам руководителя бюро заместителя председателя Рижской думы Линды Озолы Хильдегарде Граумане, первый рабочий день единого центра поддержки стал серьезным уроком для всех. Вчера поздно вечером закончились последние встречи в муниципалитете, в ходе которых было решено, что нужно изменить в организации работы и логистике, чтобы улучшить работу центра.

Как сообщалось ранее, Единый центр для поддержки жителей Украины открылся в Риге в понедельник, 7 марта. В первый день его посетителями, в основном, были женщины, матери с детьми, а также пожилые люди и молодежь. Среди беженцев очень мало мужчин. Беженцев часто сопровождают жители Латвии — родственники или друзья, у которых беженцы с Украины остановились.