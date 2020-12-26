В первый день Рождества задержано 16 пьяных водителей
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В первый день Рождества на латвийских дорогах задержано 16 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, и четверо употреблявших наркотики, сообщили в Госполиции.

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В Рижском регионе задержаны четыре пьяных водителя и четыре водителя, употреблявших наркотики, в Земгале — пять пьяных водителей, в Латгале и Видземе — по три водителя, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, в Курземе — один.

В пятницу составлено 88 протоколов о превышении скорости и десять — об агрессивном вождении. Пятеро агрессивных водителей были задержаны в Рижском регионе, трое — в Видземе и двое — в Земгале.

Составлен всего 301 протокол о различных нарушениях правил дорожного движения.

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LETA

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LETA

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