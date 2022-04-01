В первый год работы суда по экономическим делам неожиданно много "уголовщины"

Ровно год назад в Латвии начал работу суд по экономическим делам. Анализируя первый год деятельности, председатель суда Микелис Зумбергс отметил, что суд рассмотрел гораздо больше уголовных дел, нежели гражданских. Об этом пишет rus.lsm.lv.

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Суд был создан для оперативного рассмотрения коммерческих споров, экономических и финансовых преступлений и дел о коррупции. Однако в течение первого года чаще всего рассматривал уголовные дела, а не гражданские. «Ожидалось, что будет около 300 гражданских дел и до 100 уголовных дел. В результате наоборот, большинство составляют уголовные дела. Пришлось к этому привыкнуть», — сказал Зумбергс.

В настоящее время в составе суда девять судей. За год поступило 469 дел, рассмотрено 269. Среди них дело о цифровом телевидении, дело о коррупции в Терехово и дело об обнаруженных двух тоннах кокаина.

Предполагается, что сроки рассмотрения в этом году увеличатся с четырех до пяти месяцев, так как дела начинают скапливаться.