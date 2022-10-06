В планах Даугавпилса возродить санаторий, но денег на это у города нет

Даугавпилс потратит почти 250 тысяч на разработку начального строительного проекта для санатория "Межциемс". В планах Даугавпилса возродить оздоровительный комплекс, который существовал в Межциемсе с конца 19-го века, но не все депутаты смотрят на перспективы санатория с оптимизмом, пишет портал Rus.Lsm.lv.

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Санаторий "Межциемс" в Даугавпилсе — это комплекс на берегу Даугавы в 15 минутах езды от центральной части города. До осени 2021 года объект принадлежала фирме Ditton Group, а теперь перешел в собственность города: самоуправление обменяло его на участок в центре Даугавпилса.

25 мая этого года Даугавпилс объявил конкурс на разработку строительного проекта минимального состава. 1 октября объявили победителя — компания REM PRO, которая выполнит задачу за 246 тысяч евро — 344 тысячи вместе с НДС.

Игорь Прелатов из "Нашей партии", находящейся в оппозиции Даугапилсской думы, критикует затею.

"Сейчас самоуправление планирует потратить 344 тысячи евро на разработку проекта минимального состава. Как пример, это как машина без двигателя или стопка бумаг, на основании которой даже нельзя начать строительство. Конечно, возвращение санатория "Межциемс" в собственность самоуправления — это хорошая и романтическая идея. Но на создание инфраструктуры и благоустройство, я так думаю, может понадобиться более 70 миллионов евро. Этих денег ни у самоуправления, ни у государства в ближайшие годы у государства не будет", — категоричен он.

Петерис Дзалбе, представляющий в думе список "Партия Даугавпилсского края", также находящийся в оппозиции, поддерживает идею возрождения комплекса, но у него вызывает сомнение выбор победителя в конкурсе.

"В августе, когда прошла закупка было три компании, которые предлагали от 80 тысяч до 250 тысяч. Эти первые три компании выкинули, а компанию "REM PRO" назначили победителем", — недоумевает он.

В начале года Министерство благосостояния выделило Даугавпилсу 270 тысяч на комплекс "Межциемс". Весной на территории вырубили кустарник и старые деревья. Минимальный состав строительного проекта для "Межциемса" должны разработать до конца года. Дальнейшего финансирования на "Межциемс" у города нет.