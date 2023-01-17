В Плявиньском водохранилище снизился уровень воды, но оранжевое предупреждение останется в силе

Уровень воды в Плявиньском водохранилище в последние дни несколько снизился, сообщили в самоуправлении Айзкраукльского края.

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"Пока все спокойно, но мы внимательно следим за изменениями ситуации", — сообщил глава управления Плявиньского объединения Андрис Амбайнис.

В Плявиняс по-прежнему действует оранжевое предупреждение, в настоящее время оно объявлено до 14:00 среды, 18 января. В Плявиньском водохранилище у Плявиняс образовалось уплотнение из льда и шуги, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Уровень воды сегодня в 14:50 в Плявиняс был на 10,14 метра выше нулевой отметки станции, в Зельки — на 6,84 метра выше нулевой отметки станции.

По сравнению с прошлой неделей уровень немного снизился. Неделю назад уровень воды в Плявиняс был на 10,19 метра выше нулевой отметки станции, в Зельки — на 8,02 метра выше нулевой отметки.

В настоящее время ситуация в Плявиняс стабильная, но расслабляться нельзя, мониторинг ситуации продолжается. "В некоторых местах в водах Даугавы шуга размыта, но заторы серьезных изменений не претерпели", — говорит Амбайнис.