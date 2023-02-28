В Плявиньском водохранилище затопило поймы; VUGD предупреждает о возможном наводнении

В Плявиньском водохранилище возле Зельки затоплены поймы и низовья. Поскольку ночью сохраняется холодная погода, в Плявиньском водохранилище продолжают образовываться ледяные наносы, сообщили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Уровень воды продолжает колебаться с тенденцией к повышению. Также продолжается затопление более обширных территорий.

VUGD объявило предупреждение в связи с повышением уровня воды в Плявиньском водохранилище. Предупреждение будет в силе с 19 часов 28 февраля и до 14 часов 3 марта.

Спасатели призывают жителей быть проинформированными о том, какие территории могут быть наиболее подвержены потенциальному наводнению. При передвижении по подверженным затоплению территориям следует быть особенно осторожным, призывает VUGD.