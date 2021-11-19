В Плявниеки построят спортивный парк Vāverīte: это идея жителей
Foto: F64

В рамках конкурса районных инициатив ответственная комиссия одобрила и передала на реализацию инициативу жителей о создании спортивного парка Vāverīte в Плявниеки. Об этом агентству LETA сообщили представители отдела коммуникаций Рижской думы.

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Всего финансирование получат 11 проектов, которые получили больше всего голосов на сайте balso.riga.lv. В этом году общая сумма финансирования — 500 тысяч евро, максимальная сумма, один проект может получить до 50 тысяч евро.

За создание спортивного парка Vāverīte проголосовало 1131 жителей и проект занял 12 место. Комиссии пришлось запросить у Rīgas Meži информацию о возможности использовать территорию.

Полученное подтверждение позволит осуществить идею жителей и установить спортивные тренажеры в плявниеках. Проект подала на участие в конкурсе Елена Савельева, запланированные затраты на реализацию — 28 661,45 евро. Проект передан на реализацию предприятию Valsts Meži.

Цель конкурса — дать возможность жителям напрямую принимать решения об использовании части городского бюджета и улучшить городскую среду возле своего места жительства. Такой конкурс Рижская дума проводит с 2019 года, с тех пор было осуществлено 23 проекта, поданных жителями.

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Rīgas meži Занятия спортом Рига Рижская дума
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