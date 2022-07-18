В PMLP появится возможность следить за продвижением очереди онлайн
Foto: LETA

После того, как в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP) ввели возможность живой очереди, существенно выросло число обслуженных людей. Очереди в управление также уже не такие длинные, как были в начале лета. Теперь в PMLP работают над технологией, которая позволит следить за продвижением очереди онлайн.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На длину очередей влияет несколько факторов, объяснила представительница управления Мадара Пуке. Это город, в котором находится отделение PMLP, день недели и время.

Самый большой наплыв посетителей – по понедельникам и в первой половине дня. Амплитуда ожидания может отличаться – от 15 минут до четырех часов.

Чтобы уменьшить неудобства, PMLP работает над техническим решением, которое позволит следить за очередью онлайн. Управление надеется ввести решение уже в августе 2022 года.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Разные магазины для разных покупателей. Как работает на eBay компания ProTuning.com
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей