В Погранохране первая жертва Covid-19: скончался майор
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С начала пандемии умерли два зараженных Covid-19 работника системы внутренних дел — сотрудники Государственной пограничной охраны и Государственной полиции, сообщила парламентский секретарь Министерства внутренних дел Сигне Боле на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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На сайте Госпогранохраны размещены соболезнования в связи с наступившей 30 января смертью 45-летнего майора пограничной охраны.

Представитель Госпогранохраны Кристина Петерсоне сообщила, что этот работник участвовал в совместных с Госполицией патрулях по контролю за соблюдением комендантского часа.

В свою очередь представитель Госполиции Симона Гравите сообщила агентству LETA, что в конце декабря прошлого года от Covid-19 скончался майор 1974 года рождения, работавший в полиции порядка.

С начала пандемии в ведомстве внутренних дел Covid-19 заболели несколько сотен работников.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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