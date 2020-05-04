В поисках пропавшего беспилотника: воздушное пространство Латвии оставят закрытым до вечера вторника

В том случае, если пропавший и, возможно, неконтролируемый беспилотник не будет найден, ограничения в воздушном пространстве Латвии придется продлить до вечера 5 мая. Об этом заявил глава Отдела по чрезвычайным ситуациям и коммуникации Латвийского агентства гражданской авиации Айвис Винцевс.

По его словам, в понедельник пропавший дрон искали в окрестностях Сигулды, Бауски, Элеи и Риги. Если беспилотник все еще находится в воздухе, топлива ему хватит до вечера вторника. И именно до этого времени останутся в силе ограничения в воздушном пространстве Латвии.

Ранее уже сообщалось, что из-за инцидента с дроном самолет авиакомпании SmartLynx, летевший по маршруту Урумчи — Рига, совершил незапланированную посадку в Таллине.

Как информирует Агентство гражданской авиации, в настоящее время для гражданских воздушных судов ограничено использование воздушного пространства Латвии на высоте до 5950 метров.

Жителей, которые заметят в небе дрон размерами 5,5 на 3,5 метра, призывают немедленно связаться с координационным центром поиска и спасения в воздухе по телефонам 29 337 238 или 65 703 988.

Агентство гражданской авиации сообщает, что дрон может летать кругами или по прямой. В настоящее время рассматриваются различные сценарии событий, в том числе допускается, что дрон уже приземлился.

По словам Винцевса, сейчас точное местонахождение дрона не известно, но органы управления воздушным пространством соседних стран информированы на тот случай, если аппарат пересечет границу.