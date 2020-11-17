В помещения, являющиеся публичным местом, запретили входить без маски: персоналу нельзя обслуживать нарушителей

Лица, не надевшие защитную маску, не имеют права находиться в публичных местах в помещениях. Если же человек без маски пытается купить что-то или получить услуги, персоналу запрещено его обслуживать. Такое требование содержат принятые сегодня правительством поправки к законодательству, которые будут действовать во время пандемии Covid-19.

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Как сообщает LETA, в Министерстве здравоохранения пояснили, что введение запрета на обслуживание лиц, игнорирующих эпидемиологические требования, необходимо, так как часть латвийцев до сих пор используют защитные маски неправильно (не закрывая полностью нос и рот) или не пользуются ими вовсе.

Отмечается также, что данное требование вводится, чтобы не пришлось запрещать или чрезмерно ограничивать работу различных предприятий. Фирма или владелец здания, которое является публичным местом, должны обеспечить, чтобы внутрь не попадали люди без защитных масок на лице.

За невыполнение этих требований на организатора мероприятия, поставщика услуг или владельца здания будет распространяться административная ответственность.

Требование об обязательном использовании масок для лица в общественных помещениях вступит в силу 19 ноября.