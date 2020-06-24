В помещениях железнодорожных станций появятся кафе и магазины

Госпредприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) решило "вдохнуть новую жизнь" в свой бизнес и предлагает частным компаниям арендовать свободные помещения станционных зданий под кафе, магазины и другие места оказания общественных услуг.

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В настоящее время можно арендовать помещения на станциях Вайвари, Слока, Засулаукс и Дзинтари, при этом перечень доступных для аренды помещений на станциях постепенно будет пополняться.

LDz надеется, что таким образом повысится эффективность работы предприятия, а также эффективность использования всей принадлежащей LDz недвижимости. При этом будет дан толчок развитию предпринимательской деятельности, поскольку госкомпания предоставляет "возможность размещения на станциях кафетериев, кафе-мороженых, баров свежевыжатых соков или мест оказания различных общественных услуг".

"На протяжении многих десятилетий железнодорожные станции не только служили местом для посадки или высадки пассажиров, но и играли важную социальную роль в жизни людей, являясь пунктом их встреч. На станциях бурлила жизнь, они были свидетелями горьких разлук и нежданных свиданий. В помещениях многих станционных зданий в свое время обеспечивали услуги общественного питания, торговлю прессой, работу почты и телеграфа, финансовые и другие услуги. С годами социальная роль станций менялась, и они, по большей части, становились лишь местом, где можно сесть в поезд или сойти с него", — сказано на сайте предприятия.

LDz отмечает, что пассажиропоток растет, на станциях становится все больше людей, а значит, пора "возродить станции как места встреч".