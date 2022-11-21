В понедельник будет облачно и теплее, снег продолжит идти до обеда
Foto: LETA

В понедельник в Латвии будет в основном облачно, самый ясный день ожидается в Курземе. Перед обедом во многих местах еще будет идти снег, позже — лишь местами и не так сильно.

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Будет дуть слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха поднимется на градус выше по сравнению с выходными и будет достигать +1..-4 градусов.

Днем в Риге снег прекратится, небо останется преимущественно облачным. Восточный, юго-восточный ветер немного утихнет, воздух прогреется до -1…-2 градусов.

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