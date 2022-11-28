В понедельник будет облачно, местами пройдет небольшой снег

Рабочая неделя в Латвии начинается с серого дня: температура воздуха в понедельник будет колебаться на отметке около нуля, небо будет закрыто облаками, местами возможен небольшой снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Облака продолжат закрывать большую часть неба в течение дня, местами ожидается снег. Некоторые участки дороги будут скользкими. Ветер слабый, восточный. Максимальная температура воздуха составит +2…-2 градуса.

В Риге днем ​​будет облачно, но без существенных осадков. Будет дуть слабый ветер. Столбик термометра останется около отметки 0 градусов.