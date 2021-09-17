В понедельник будет обсуждаться вопрос об обеспечении эпидемиологически безопасных услуг

В понедельник, 20 сентября, министр экономики Янис Витенбергс обсудит с представителями сферы услуг предложения правительству об обеспечении эпидемиологически безопасных услуг, сообщила советник министра по связям с общественностью Винета Вилистере-Лаце.

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По ее словам, Витенбергс пригласил на встречу представителей секторов общественного питания, гостеприимства, индустрии красоты, фитнеса и торговли, а также предпринимательские организации — Латвийскую торгово-промышленную палату, Латвийскую конфедерацию работодателей, Латвийский союз свободных профсоюзов.

Министерство экономики предлагает разрешить не привитым от Covid-19 людям получать услуги, если они сдадут экспресс-тест на коронавирус.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш не поддерживает такой подход, так как считает экспресс-тесты на Covid-19 не слишком точными.