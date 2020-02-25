В понедельник были проверены четыре человека с подозрением на коронавирус

Служба неотложной медицинской помощи в понедельник выехала на четыре вызова к пациентам, которые могли заразиться коронавирусом COVID-19, сообщает LETA. Ни в одном из случаев подозрения не подтвердились.

По словам главы "неотложки" Лиене Ципуле, у всех пациентов были характерные для вируса симптомы и они в последние два дня вернулись из региона Ломбардии в Италии. Однако их анализы были отрицательными.

В свою очередь, Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) сообщил, что с 29 января была проведена 21 проверка жителей Латвии, вернувшихся из регионов, где распространился вирус COVID-19. В восьми случая это были дети. Однако ни в одном из случаев не было констатировано заражение новым вирусом.

Как уже сообщалось, по последним данным, в Италии коронавирусом COVID-19 заболели 283 человека. Большинство случаев приходится на север Италии. В Италии третье самое большое число случаев заражения COVID-19 в мире. На первом месте Китай, а затем идет Южная Корея.

ЦПКЗ призывает латвийцев, возвращающихся из этих регионов, заполнить в аэропорту анкету и сообщить о факте поездки ЦПКЗ. Им следует в течение 14 дней наблюдать за своим здоровьем и при первых симптомах, характерных гриппу, например, температура, воспаление горла, кашель, затрудненное дыхание, звонить 113. В таком случае следует изолировать себя от окружающих и дождаться медиков.

Остальным путешественникам следует соблюдать стандартные меры предосторожности — регулярно мыть руки с мылом, стараться не трогать грязными руками нос и рот, избегать контактов с людьми, у которых заметны симптомы гриппа и простуды, чихать и кашлять в сгиб локтя или салфетку.