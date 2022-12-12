В понедельник до обеда зарегистрировано уже шесть аварий с пострадавшими
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Сегодня до обеда зарегистрировано уже шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Об этом сообщает Госполиция.

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С шести утра до нынешнего момента на дорогах Латвии произошло 63 аварии без пострадавших и 6 аварий, в который пострадали 7 человек. Это столько же аварий, сколько произошло за вчерашний день.

Полиция напоминает, что если авария произошла при участии двух машин, в ней не пострадали люди и имущество третьих лиц, а машины могут продолжать дорогу, в таком случае будет лучше оформить согласованное заявление.

За последние сутки больше всего снега выпало на востоке Латвии, местами снежный покров превысил 10-15 сантиметров. Тем временем Талси условия для езды критически плохие — дороги обледенели, а видимость не превышает 40 метров, при этом работы по содержанию дорог не очень эффективны или не дают никакого результата.

Latvijas Valsts ceļi призывает жителей этого региона тщательно оценить необходимость отправляться в путь и по возможности отложить необязательные поездки.

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