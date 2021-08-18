В понедельник границу Латвии пытались нелегально пересечь 46 человек
Foto: F64

В понедельник Государственная погранохрана предотвратила попытку 46 человек нелегально пересечь границу Латвии и Беларуси, сообщает LETA.

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Задержаны шесть человек — из гуманных соображений, пограничники не запретили им пересекать границу Латвии.

В эфире Латвийского радио глава Погранохраны Гунтис Пуятс указал, что Латвия приняла семью мигрантов, так как один из членов семьи был болен — у него была высокая температура и признаки воспаления легких. Пуятс указал, что таких случая пограничники не разлучают семьи.

Всего с 10 августа Погранохрана пресекла попытки 463 человек нелегально пересечь границу страны, а с 11 августа задержаны 10 человек. В сумме в этом году за незаконное пересечение границы задержаны 362 гражданина третьих стран.

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