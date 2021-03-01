В понедельник Латвия планирует получить 1170 доз вакцины от Pfizer и BioNTech

1 марта Латвия планирует получить 1170 вакцин против Covid-19 производства компаний Pfizer и BioNTech, сообщили в Национальной службе здравоохранения.

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В марте с интервалами от двух до пяти дней планируется получить несколько поставок вакцин производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca.

Каждая из пяти поставок вакцины производителей Pfizer и BioNTech будет состоять из 1170 доз. В свою очередь поставки вакцины AstraZeneca будут крупнее — от 5616 до 40 912 доз.

Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что во вторник Латвия получит еще 14 400 доз вакцины AstraZeneca.

На сегодняшний день Латвия получила 79 425 доз вакцины против Covid-19 трех производителей. Компании Pfizer и BioNTech поставили 31 395 доз, AstraZeneca — 33 600 доз, Moderna — 15 600 доз вакцины.