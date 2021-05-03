В понедельник Латвия получила 79 560 доз вакцины Pfizer/BioNTech

В понедельник, 3 мая Латвия получила 79 560 доз вакцины Pfizer/BioNTech от Covid-19. Это самая большая недельная поставка этой вакцины в Латвию, написал в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Полученные вакцины будут направлены во все крупные центры вакцинации, в медучреждения и семейным врачам, указал министр.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что часть вакцин в понедельник и рано утром во вторник поступит в крупные центры вакцинации, где во вторник продолжится вакцинация населения. В свою очередь, остальная партия 5 и 6 мая будет направлена в медучреждения и семейным врачам.

По данным Национальной службы здравоохранения, до сих пор в Латвии использовано 100 285 доз вакцины Pfizer/BioNTech, из них 77 831 - в качестве первой прививки и еще 22 454 - в качестве второй.

Вместе с полученной в понедельник партией, Латвия в общей сложности получила 185 835 доз вакцины Pfizer/BioNTech. На следующей неделе планируется получить еще 79 560 доз. В последующие две недели объем поставок вырастит до 81 900 и 83 070 доз соответственно. В свою очередь, в июне каждую неделю планируется получать по 117 000 - 119 340 доз вакцины Pfizer/BioNTech.

В мае планируется также получить 76 800 доз вакцины Moderna или по 19 200 доз в неделю. В свою очередь, поставки вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson в ближайшее время не планируются.