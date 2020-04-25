В понедельник Минздрав обсудит возможность возобновления спортивных тренировок на открытом воздухе

В понедельник, 27 апреля, представители Министерства образования и науки (МОН) и Министерства здравоохранения обсудят возможности возобновить некоторые спортивные занятия, сообщил на заседании комиссии Сейма по вопросам образования, культуры и науки парламентский секретарь МОН Рейнис Знотиньш.

Он напомнил, что спортивная деятельность полностью не остановлена и сейчас, так как по-прежнему открыты многие стадионы и спортивные базы.

Отвечая на вопросы депутатов, Знотиньш сообщил, что в настоящее время МОН прогнозирует различные ограничения, в том числе запрет участвовать в спортивных занятиях детям до 7 лет и людям старше 70 лет.

Важно знать, что также будет сохранено требование о соблюдении дистанции, поэтому тренировки по контактным видам спорта, скорее всего, так скоро не возобновятся, чтобы избежать близкого контакта людей.

Директор департамента спорта МОН Эдгар Северс сообщил, что Минздраву направлены документы о возможности проведения спортивных занятий с сохранением дистанции и учетом рекомендаций специалистов здравоохранения.

МОН считает, что постепенно можно возобновлять тренировки на открытом воздухе, но группами не более 13 человек, однако это не относится к профессиональным спортивным командам. Также предусмотрено, что все занимающиеся на таких тренировках должны быть старше 10 лет.