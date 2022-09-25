В понедельник начинается досрочное голосование на выборах в Сейм

В понедельник, 26 сентября — первый день предварительного голосования. Также исполнить гражданский долг досрочно можно в четверг, 29 сентября и в пятницу, 30 сентября. Возможностью предварительного голосования призывают воспользоваться всех граждан, которым по какой-либо причине неудобно сделать это непосредственно в день выборов, в субботу, 1 октября.

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Где и во сколько можно проголосовать досрочно?



В дни предварительного голосования исполнить гражданский долг можно не на всех участках, а только в некоторых — список утвержден Центральной избирательной комиссией. Так, в Риге будет работать 21 участок в разных районах столицы, в Даугавпилсе, Лиепае и Огрском крае — по 2 участка, в остальных городах и краях — по одному участку. Всего в стране будут работать в эти три дня 66 избирательных участков.

Со списком избирательных участков, в которых можно голосовать 26, 29 и 30 сентября — можно ознакомиться здесь.

Все эти участки работают:

В понедельник, 26 сентября — с 17.00 до 20.00;

В четверг, 29 сентября — с 9.00 до 12.00;

В пятницу, 30 сентября — с 10.00 до 16.00.



С юридической точки зрения предварительное голосование называется "передачей голосов на хранение". То есть, если вы голосуете досрочно, то конверт с выбранным вами списком, который вы опустите в урну, будет там находиться до закрытия избирательных участков в субботу, 1 октября. То есть, до начала официального подсчета голосов.

Кто, как и где голосует?



Голосовать на выборах в Сейм имеют права граждане Латвии, которые достигли 18 лет.

На избирательном участке необходимо предъявить паспорт или eID-карту. Водительские права или иные документы для участия в выборах не годятся!

В порядке исключения в этом году можно проголосовать не только с паспортом или eID-картой, у которых не истек срок действия, но и с паспортом или eID-картой, у которых срок годности истек не ранее 1 марта 2020 года. Такие просроченные документы разрешено использовать до 30 апреля 2023 года потому, что из-за пандемии Covid-19 и очередей в Управлении по делам гражданства и миграции не все успели вовремя оформить новые паспорт или eID-карту.

Внимание! Документы, которые стали недействительны по иным причинам (документ поврежден или изменились данные) не признается годным!

В документ не ставится печать, подтверждающая участие в выборах — поэтому можно использовать для удостоверения личности eID-карту. Члены комиссий избирательных участков ставятся отметку в Регистре избирателей, поэтому повторно проголосовать не удастся.

На парламентских выборов нет привязки к конкретному избирательному участку и месту проживания как на муниципальных. Вы можете проголосовать на любом участке и в любом регионе страны. Но вы должны учитывать, что Латвия поделена на пять избирательных округов (Рига, Видземе, Латгале, Курземе и Земгале) и каждая партия в каждом округе представляет разный список. То есть, если вы хотите проголосовать за конкретного кандидата, баллотирующегося в Риге, сделать это можно именно в Риге. В других округах этот кандидат не баллотируется.

На избирательном участке вам выдадут комплект из 19 списков кандидатов в депутаты (именно столько политических сил претендуют на представительство в 14-м Сейме) и конверт. Далее вы отправляетесь в кабинку для голосования. Вам нужно выбрать ТОЛЬКО ОДИН СПИСОК. В этом списке вы можете делать отметки: ставить плюсики напротив фамилии кандидатов, которых бы вы хотели видеть в следующем Сейме, и вычеркивать тех, кого бы там видеть не хотели. Можно не делать отметки вообще. Выбранный список вы запаковываете в конверт, а конверт со списком — опускаете в урну.