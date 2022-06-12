В понедельник начинается Рижская неделя прайда. Что об этом нужно знать?

В июне ЛГБТ+ и союзники отмечают “месяц прайда”. Весь месяц во многих странах мира обращают внимание на проблемы, с которыми сталкиваются наименее защищенные группы населения – а для некоторых июнь становится поводом сделать публичный каминг-аут. В понедельник, 13 июня, в Латвии начинается самая активная фаза прайд-месяца – Рижская неделя прайда. DELFI рассказывает, как в Латвии обстоят дела с правами ЛГБТ+, почему крупные организации меняют логотипы на радужные именно в июне и что в стране будет происходить в месяц прайда.

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"Время праздновать еще не пришло"?



1 июня 2020 года интернет-журнал Satori опубликовал статью с заголовком "Время праздновать еще не пришло". Тогда Латвия занимала предпоследнее место в "Радужном индексе" организации ILGA среди стран ЕС, а организация ЛГБТ+ и друзей Mozaīka за год получила информацию о 29 преступлениях на почве ненависти — в том числе физическом насилии, шантаже и поджоге. Тогда же законопроект о гражданском союзе уже в очередной раз был в повестке Сейма.

Два года спустя, в 2022 году, Латвия в ежегодном индексе ILGA получила оценку 22% — и впервые за шесть лет поднялась на пять позиций выше в области защиты прав ЛГБТ+, заняв 36-е место.

Индекс оценивает законодательство страны по семи категориям, которые влияют на качество жизни ЛГБТ+ — это равноправие и недискриминация, защита прав семей, преступления на почве ненависти и разжигание ненависти, юридическое признание пола, неприкосновенность тела человека, гражданское общество и отношение к соискателям убежища.

Что в Латвии изменилось в области защиты прав ЛГБТ+?

Как отмечает Mozaīka, в 2021 году Министерство внутренних дел Латвии сделало борьбу с разжиганием ненависти одним из приоритетов года, появилась даже ответственная рабочая группа.

В том же году разжигание ненависти в соцсетях, в том числе дискриминация ЛГБТ+, стало считаться отягчающим обстоятельством в Уголовном кодексе Латвии. За год в соответствии со 150 статьей Уголовного кодекса были осуждены три жителя Латвии — хотя случаев разжигания ненависти в соцсетях было зарегистрировано гораздо больше, около 300.

На улучшения в области защиты прав ЛГБТ+ повлияли и решения суда. Во-первых — впервые в Латвии суд признал существование семейных отношений у ЛГБТ+ пары. В контексте этого дела заявки на юридическое признание семьи подали еще 28 пар. Во-вторых — в 2022 году Сейм принял Закон о гражданском союзе уже в двух чтениях — и готовится рассмотреть в третьем, окончательном.

Зачем тогда нужен прайд?

"Нельзя выбирать, в каких случаях мы защищаем права человека, а в каких — нет", — говорит член правления Mozaīka и сопредседатель Riga Pride Каспарс Залитис. "Война в Украине доказала, как хрупки свобода и демократия, и как важно, чтобы каждый из нас каждый день становился на их защиту", — заявил он.

То есть несмотря на некоторые улучшения в области защиты прав ЛГБТ+, месяц прайда — это способ заявить о существующих в обществе различиях и необходимости учитывать и защищать интересы разных групп населения.

Почему месяц прайда отмечают в июне?

Исторически месяцем прайда считается июнь. Это связано с событиями в Нью-Йорке 1969 года — тогда полицейские штурмовали гей-бар "Стоунволл" и провели массовые задержания ЛГБТ+ людей. Недовольство произволом представителей власти переросло в массовые протесты ЛГБТ+ и привело к появлению групп ЛГБТ+ активистов и правозащитных организаций в 70-х.

Первый в мире прайд прошел 28 июня 1970 года в Нью-Йорке — в этом году прайду исполняется 53 года.

Riga Pride 2022

В этом году самый активный период "месяца прайда", неделя прайда, пройдет в Риге с 13 по 19 июня. В городе будут проходить мероприятия, дискуссии, мастерские и выставки. А 18 июня в 12:00 состоится большое "Шествие за свободу", которое завершится праздничным концертом. Полная программа доступна на сайте.

В этом году рижский прайд выразит поддержку и солидарность ЛГБТ+ сообществу в Украине — и пройдет совместно с Киевским прайдом под лозунгом "До тех пор, пока не будем свободны". Riga Pride был первым в Европе прайдом, который сообщил о сотрудничестве с Киевским.

"Хотя прайд — о правах ЛГБТ+ людей, сейчас особенно важно говорить об общих ценностях", — говорит Каспарс Залитис.

На сайте общества Mozaīka также доступна брошюра для ЛГБТ+ беженцев из Украины. В ней говорится, что Латвия принимает граждан Украины, бегущих от войны, независимо от их расы, пола, сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Беженцев, которые нуждаются в ЛГБТ-специфичной поддержке, призывают связаться с Ассоциацией ЛГБТ и их друзей Mozaīka.