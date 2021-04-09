В понедельник начнется вакцинация учителей
Foto: Shutterstock

12 апреля, в понедельник, будет открыта ещё одна приоритетная группа вакцинации от Covid-19 - педагоги и работники школ, сообщил в своем Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!).

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Это относится к педагогам и работникам дошкольных, специальных и общих образовательных учреждений, работающих очно. Министр призвал их регистрироваться при помощи сайта manavakcina.lv или по номеру 8989.

Павлютс указал, что списки надо будет согласовать с Министерством образования, поэтому очень важно, чтобы педагоги подали электронные заявки.

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Министерство образования Вакцинация Даниэл Павлютс
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