В понедельник начнется вакцинация учителей

12 апреля, в понедельник, будет открыта ещё одна приоритетная группа вакцинации от Covid-19 - педагоги и работники школ, сообщил в своем Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!).

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Это относится к педагогам и работникам дошкольных, специальных и общих образовательных учреждений, работающих очно. Министр призвал их регистрироваться при помощи сайта manavakcina.lv или по номеру 8989.

Tikko parakstīju rīkojumu - ar pirmdienu, 12.aprīli varēsim vakcinēt pirmskolu, speciālās un vispārējās izglītības iestāžu pedagogus un darbiniekus, kas strādā klātienē. Lūdzu, piesakieties 8989/manavakcina.lv! — Daniels Pavluts (@pavluts) April 9, 2021

Павлютс указал, что списки надо будет согласовать с Министерством образования, поэтому очень важно, чтобы педагоги подали электронные заявки.