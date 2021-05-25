В понедельник от Covid-19 привит 7931 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В понедельник от Covid-19 привит 7931 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Первую дозу вакцины вчера получили 2847 человек, вторую — 4315, а 769 человек были привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

Первую дозу вакцины от Covid-19 к сегодняшнему дню получили почти 438 000 человек, завершили процесс вакцинации около 187 000 человек.

Согласно данным Центрального статистического управления, на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, таким образом, первую прививку от Covid-19 получили 23,2% населения, завершили вакцинацию 9,9%.

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LETA

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