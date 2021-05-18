В понедельник от Covid-19 привиты 7423 человека
Foto: F64

В понедельник от Covid-19 привиты 7423 человека свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Первую дозу вакцины получили 3809 человек, вторую — 3304, вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз, привиты 310 человек.

Первую дозу вакцины от Covid-19 к сегодняшнему дню получили 392 955 человек, завершили процесс вакцинации 121 686 человек.

Согласно данным Центрального статистического управления, на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, таким образом, первую прививку от Covid-19 получили 20,8% населения, завершили вакцинацию — 6,44%.


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LETA

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LETA

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