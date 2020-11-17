В понедельник от Covid-19 умерли шесть человек, выявлены 278 новых случаев
Foto: LETA

За прошедшие сутки проведены 6059 анализов на Covid-19 и выявлены 278 новых случаев заболевания, передает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). В понедельник скончались шесть человек.

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Все умершие были старше 70 лет. Один человек в возрасте от 70 до 75 лет, двое - от 75 до 80 лет, ещё один человек в возрасте от 80 до 85 лет и два человека в возрастной группе 90 - 95.

Доля положительных результатов составила 4,6%. Всего в Латвии коронавирусом заразились 10 914 человек и 1557 выздоровели.

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