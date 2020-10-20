В понедельник от Covid-19 умерли три человека, обнаружены 115 новых случаев

За прошедшие сутки от Covid-19 скончались три человека, все в возрастной группе от 65 до 85 лет, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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В понедельник были проведены 4171 анализов на Covid-19 и 115 результатов оказались положительными. Доля положительных тестов составила 2,8%.

За сутки в больницы поступили 11 новых пациентов с коронавирусом. Всего в стационарах лечатся 83 пациента, из них четыре в тяжелом состоянии. Выписаны 290 человек.

Всего в Латвии с начала эпидемии Covid-19 заболели 3609 человек и 1341 пациент выздоровел.