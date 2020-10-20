В понедельник от Covid-19 умерли три человека, обнаружены 115 новых случаев
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки от Covid-19 скончались три человека, все в возрастной группе от 65 до 85 лет, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В понедельник были проведены 4171 анализов на Covid-19 и 115 результатов оказались положительными. Доля положительных тестов составила 2,8%.

За сутки в больницы поступили 11 новых пациентов с коронавирусом. Всего в стационарах лечатся 83 пациента, из них четыре в тяжелом состоянии. Выписаны 290 человек.

Всего в Латвии с начала эпидемии Covid-19 заболели 3609 человек и 1341 пациент выздоровел.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

169

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Что привезти на память из Вентспилса
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Доступная помощь для латвийских бизнесменов