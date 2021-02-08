В понедельник ожидается переменная облачность

В понедельник в Латвии небо будет частично затянуто облаками, на значительной части страны будет солнечно, а местами пойдет снег, прогнозируют синоптики Global Forecast System.

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Утром будет преимущественно безветренная погода, позже будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного.

Температура воздуха составит -6..- 11 градусов, на севере Курземе — до -4..- 6 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается, ветер слабый с востока, температура воздуха поднимется до -7 градусов.

До 11 часов в южной части страны действует оранжевое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильном морозе — температура воздуха во многих местах сохранится в диапазоне -20..- 27 градусов.