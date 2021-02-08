В понедельник ожидается переменная облачность

В понедельник в Латвии небо будет частично затянуто облаками, на значительной части страны будет солнечно, а местами пойдет снег, прогнозируют синоптики Global Forecast System.
Утром будет преимущественно безветренная погода, позже будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного.
Температура воздуха составит -6..- 11 градусов, на севере Курземе — до -4..- 6 градусов.
В Риге существенных осадков не ожидается, ветер слабый с востока, температура воздуха поднимется до -7 градусов.
До 11 часов в южной части страны действует оранжевое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильном морозе — температура воздуха во многих местах сохранится в диапазоне -20..- 27 градусов.