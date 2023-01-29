В понедельник ожидаются продолжительные осадки и сильный ветер

В понедельник в Латвии ожидаются продолжительные дожди со снегом. Днем, начиная с запада страны, осадки постепенно прекратятся, прогнозируют синоптики.

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В Курземе во многих местах дожди будут сильными, а в Видземе ожидается обильный снегопад. Дороги будут скользкими.

Юго-западный ветер ночью и в первой половине дня в порывах усилится до 13-18 метров в секунду, на западном побережье Курземе — до 22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью не опустится ниже -1 градуса, а днем составит 0…+5 градусов.

В Риге в ночь на понедельник и первой половине дня ожидается дождь и мокрый снег, юго-западный ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха повысится до +4 градусов.