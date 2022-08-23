В понедельник подтверждены 915 случаев Covid-19, скончались четверо

В минувшие сутки в Латвии произведено 4325 случаев инфицирования Covid-19, из них 915 дали положительный результат, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Среди скончавшихся — один человек в возрасте 70-79 лет, трое в возрасте 80-89 лет. Среди них один человек не был вакцинирован, а трое были привиты.

Доля позитивных результатов составляет 21,2%, что показывает тенденцию к снижению заболеваемости. Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 000 жителей — 896,7.