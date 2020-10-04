В понедельник правительство рассмотрит меры для ограничения распространения Covid-19

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в понедельник, 5 октября, созвал внеочередное заседание правительства о мерах для ограничения распространения Covid-19, подтвердил пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаев.

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Кариньш в Twitter написал, что на 12 часов созвано внеочередное заседание правительства, чтобы выслушать мнения экспертов об актуальной ситуации с распространением Covid-19 и принять необходимые меры.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения предложит правительству вернуться к обязательному ношению масок в общественном транспорте, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Она добавила, что правительство не будет торопиться с новыми ограничениями и постарается как можно дольше сохранить очный учебный процесс в школах. Однако количество неотслеживаемых случаев вируса заставляет быть осторожными.

За последние 14 дней в Латвии выявлено 504 новых случая заболевания Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии в субботу достиг 23,3.