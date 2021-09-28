В понедельник предотвращены попытки 16 человек незаконно пересечь границу Латвии и Беларуси
Foto: LETA

В понедельник, 27 сентября, латвийские пограничники предотвратили попытки 16 человек незаконно пересечь границу Латвии и Беларуси, сообщили агентству LETA в Госпогранохране.

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Всего с 10 августа пограничники предотвратили попытки 1392 человек незаконно попасть в Латвию. 38 людям разрешили пересечь границу.

В минувшие сутки задержанных на границе не было. В целом в этом году за незаконное пересечение границы задержаны 390 граждан третьих стран.

Как уже сообщалось, с 11 августа по 10 ноября в приграничных самоуправлениях Латвии объявлена чрезвычайная ситуация. Это связано с наплывом мигрантов, пытающихся незаконно попасть в страну со стороны Беларуси.

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