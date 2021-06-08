В понедельник привились 12 429 человек — большинство второй дозой
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Прививку от Covid-19 в понедельник получили 12 429 человек. Как и днем ранее, большая часть привитых получила вторую дозу вакцины, сообщает Национальная служба здоровья.

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Первую дозу получили 4267 человек, вторую — 7293 человека, единственную дозу Johnson & Johnson — 869 человек.

Более половины привитых — 4966 человек — не входили ни в одну из приоритетных групп. 2453 человека были пенсионерами старше 60 лет, 1126 — людьми с хроническими заболеваниями.

Использовано 3905 первых доз и 3915 вторых доз вакцин Pfizer/BioNTech, 349 первых доз и 1628 вторых доз Moderna, 13 первых доз и 1750 вторых доз AstraZeneca и 869 единственных доз J&J.

Всего с начала вакцинации израсходовано 467 709 доз вакцин Pfizer/BioNTech, 204 688 доз AstraZeneca, 167 036 доз Moderna и 26 503 доз J&J.

Первую дозу какой-либо вакцину получили уже 506 911 человек (26,85% населения), завершили вакцинацию — 359 025 человек (19,02%).

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