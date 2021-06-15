В понедельник привились почти 9 тысяч человек

За минувшие сутки вакцину от коронавируса получили 8798 человек, сообщает Национальная служба здоровья.

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Первую дозу получили только 2219 из них, вторую — 5833 человека, 745 человек привились однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson.

Поскольку данные о прививках вводятся в систему в течение трех дней, количество привитых в понедельник еще может увеличиться.

Всего в Латвии хотя бы одну дозу вакцины получили 532 472 человека — то есть 28,21% населения. Завершили вакцинацию 426 348 человек — 22,59% населения.